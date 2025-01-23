Шведский самолет, вероятно, является лучшим соотношением цены и качества среди всех истребителей на рынке сегодня, отметил эксперт.

Шведский истребитель JAS 39 Gripen, несмотря на все свои преимущества, на международном рынке часто несправедливо проигрывает самолетам американского производства, таким как F-35 и F-16. Уверенность в этом высказал бывший консультант Пентагона, эксперт по иностранным военным делам в Фонде им. Казимира Пулаского в Варшаве Рубен Ф. Джонсон в своей статье на 19fortyfive.com.

По его словам, Gripen - это исключительно экономичный и универсальный боевой самолет, отличающийся низкими эксплуатационными расходами, возможностью адаптации к различным системам вооружения и уникальными возможностями, такими как возможность эксплуатации с взлетно-посадочных полос на шоссе.

Сравнивая JAS 39 Gripen с F-35, эксперт акцентировал, что шведский самолет, вероятно, является лучшим соотношением цены и качества среди всех истребителей на рынке сегодня:

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"У него самая низкая стоимость летного часа среди всех других боевых самолетов, находящихся на вооружении ВВС НАТО. Это единственный истребитель в мире, разработанный и способный рассредоточиваться за пределами основных авиабаз и проводить операции с аэродромных полос, что снижает уязвимость в военное время".

Джонсон подчеркнул, что Gripen способен запускать любую систему вооружения, используемую или производимую любой страной, дружественной или союзной Швеции. Кроме того, благодаря универсальности, заложенной в его исходной конструкции, JAS 39 Gripen смог относительно легко перейти от поколения A/B к поколению C/D, а теперь и к поколению E/F.

"Инсайдеры отрасли предполагают, что политические и промышленные интересы США сильно влияют на решения о закупках, отдавая приоритет американским самолетам, даже когда Gripen может подойти лучше", - отметил Джонсон.

Он добавил, что полный рыночный потенциал шведского истребителя остается нереализованным из-за этих геополитических факторов.

Как заявил представитель компании-разработчика Saab, "решения о том, где Gripen выиграет или проиграет соревнование в любой конкретной стране, зависят от решений, принятых в Вашингтоне":

"Если США и Lockheed Martin решат, что им нужно, чтобы определенная страна купила F-35 или F-16V, чтобы поддерживать сборочную линию "в тепле" или выполнить внешнеполитическую задачу, то они все ринутся в бой, чтобы сорвать продажу Gripen - независимо от того, насколько лучше это может быть для рассматриваемой страны".

Джонсон констатировал, что Gripen, скорее всего, войдет в историю как гениальный проект, который имел огромный потенциал на международном рынке, которого он так и не достиг:

"Тем временем самолет продолжает расти в своих возможностях и не перестает удивлять клиентов, которые смогли приобрести и воспользоваться его уникальными аспектами".

Истребители Gripen для Украины - что сообщалось

Напомним, после заявления начальника Генштаба Вооруженных сил Нидерландов, генерала Онно Эйхельсхайма в СМИ предположили, что передачу Украине шведских истребителей Gripen "поставили на паузу" в НАТО.

"Нам стоит избегать передачи Украине очень большого количества систем, потому что у них не хватает пилотов... Надо сбалансировано смотреть на то, какие возможности сейчас необходимы", - заявил Эйхельсхайм.

Он акцентировал, что якобы не имеет смысла и передача Украине французских истребителей Mirage 2000-5, потому что речь идет о "распылении ресурсов и необходимости поддержки нескольких однотипных систем вместо концентрации на одном типе". К тому времени Украина уже получила американские F-16.

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