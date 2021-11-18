Картину выставили на продажу впервые за почти 25 лет.

Аукционный дом Sotheby's продал картину французского художника Клода Моне "Пруд с водяными лилиями" за $50,8 млн. Торги длились всего четыре минуты.

Об этом сообщается в Twitter аукционного дома.

Работу Моне 1918 года выставили на аукцион впервые за почти 25 лет. Картина "Пруд с водяными лилиями" стала одной из нескольких работ Моне, вдохновленных видами пруда в его саду в Живерни.

Читайте такжеМузеи Парижа выложили в открытый доступ более 100 тысяч произведений искусстваРаботы французского импрессиониста преимущественно хранят в музеях и редко выставляют на торги. В 2015 году его "Водяные лилии" продали на аукционе Sotheby's за $54 млн.

Как сообщал УНИАН, картину французского импрессиониста Клода Моне "копны" продали в Нью - Йорке на аукционе Sotheby'S за рекордные для художника $110,7 млн. Покупатель остался инкогнито.

Автор: Марта Гичко