Картину «Портрет молодого человека с медальоном» купил анонимный покупатель.

На аукционе Sotheby's в Нью-Йорке продали картину итальянского художника эпохи Возрождения Сандро Боттичелли.

Читайте такжеВ Италии в квартире нашли украденную картину Леонардо да ВинчиОб этом сообщается на странице Sotheby's в Twitter.

Картину «Портрет молодого человека с медальоном» купил анонимный покупатель за 92,2 миллиона долларов.

Она стала самой дорогой работой художника, из тех, которые когда-либо были представлены на торгах.

Картина датируется примерно 1480 годом. В руках у юноши - медальон с изображением святого. Портрет написан темперой на доске размерами 58,7 на 38,9 см. О том, кто изображен на портрете, неизвестно.

Бывшему владельцу работа Боттичелли принадлежала почти 30 лет. Он позволял выставлять картину в разных музеях мира - от Лондона до Нью-Йорка.

Вам может быть интересно

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН