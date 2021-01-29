На аукционе Sotheby's в Нью-Йорке продали картину итальянского художника эпохи Возрождения Сандро Боттичелли.
Читайте такжеВ Италии в квартире нашли украденную картину Леонардо да ВинчиОб этом сообщается на странице Sotheby's в Twitter.
Картину «Портрет молодого человека с медальоном» купил анонимный покупатель за 92,2 миллиона долларов.
Она стала самой дорогой работой художника, из тех, которые когда-либо были представлены на торгах.
Картина датируется примерно 1480 годом. В руках у юноши - медальон с изображением святого. Портрет написан темперой на доске размерами 58,7 на 38,9 см. О том, кто изображен на портрете, неизвестно.
Бывшему владельцу работа Боттичелли принадлежала почти 30 лет. Он позволял выставлять картину в разных музеях мира - от Лондона до Нью-Йорка.
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