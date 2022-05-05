Дмитрий Кулеба поблагодарил своего израильского коллегу за гуманитарную помощь для Украины и ее поддержку в Генассамблее ООН.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба по результатам телефонного разговора с министром иностранных дел Израиля Яиром Лапидом заявил, что Израиль будет поддерживать Украину, в частности предотвращая уклонение от санкций Россией и помогая в восстановлении нашей страны.

Как сообщает Министерство иностранных дел, глава украинского МИД поблагодарил своего израильского коллегу за гуманитарную помощь для Украины и ее поддержку в Генассамблее ООН.

"Министр иностранных дел Израиля в ответ заверил, что Израиль будет поддерживать Украину во время и после этой войны, в том числе предотвращая уклонение от санкций РФ, а также помогая в восстановлении Украины", - добавили в ведомстве.

Как сообщал УНИАН, правительство Израиля приняло решение об увеличении гуманитарной и военной помощи Украине. Увеличение помощи будет "существенным шагом", хотя страна не планирует передавать Украине ни одного вооружения, которое могло бы помочь ВСУ проводить операции наступательного характера. Также не планируется передавать Украине системы ПВО, современное вооружение и ударные системы.

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