Противники удивили израильские силы, несмотря на интенсивный цифровой и спутниковый мониторинг, отметили западные журналисты.

Палестинское исламистское движение, политическая партия и одновременно террористическая организация ХАМАС и Израиль продолжают находиться в центре внимания. Западные СМИ уже назвали возможную причину того, что вторжение в Израиль стало неожиданностью.

Масштабная атака ХАМАСа на израильскую территорию - это такое же фиаско разведки Израиля, как и во время войны Судного дня, когда Сирия и Египет начали совместное наступление, непредвиденное хвалеными израильскими спецслужбами, пишет Politico.

"Несмотря на такой интенсивный цифровой и спутниковый мониторинг, а также использование технологий прогнозирования и распознавания лица, ХАМАС удивил службы безопасности израиля, так же как половину века назад удивили Египет и Сирия. Тогда, похоже, что западные службы разведки были так же не готовы, как и сейчас, - возможно, из-за того, что они очень сосредоточены на Украине и России", - отмечается в материале.

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Журналисты считают, что командиры ХАМАСа решили вторгнуться в Израиль в 50-ю годовщину войны Судного дня "ради театрального эффекта".

Война в Израиле 2023 - сейчас это стоит знать

Боевики из группировки ХАМАС рано утром 7 октября совершили массированный обстрел Израиля из сектора Газы, вторглись на израильскую землю, убивали гражданских, а также военных и захватывали территории и заложников. Уже известно, что погибли сотни человек, среди жертв есть две гражданки Украины.

Израиль начал активно бороться с боевиками - ликвидировал противников, зачищал свою землю и бил по сектору Газы. 8 октября появилась информация, что израильское государство официально перешло в состояние войны.

Что такое война Судного дня

Война Судного дня 1973 года, также известная как Йом-Кипурская, произошла между Израилем и арабскими коалиционными силами - Египтом и Сирией. Конфликт начался 6 октября с неожиданного нападения во время еврейского праздника Йом-Кипур. В результате этого нападения Израиль понес серьезные потери, но в конечном итоге выиграл противостояние. Война продолжалась 18 суток.

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