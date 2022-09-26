Руководитель энергетической компании EWF Штефан Шаллер приехал по приглашению России.

В Германии уволили с работы руководителя энергетической компании EWF Штефана Шаллера, который по приглашению России был "наблюдателем" за псевдореферендумами в Украине.

Об этом сообщает "Польское радио".

Такое решение принял наблюдательный совет компании.

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Шаллер признался, что уехал в Украину из "частных побуждений". Он подчеркнул, что воспользовался своим правом на отпуск для того, чтобы получить "полную картину" ситуации в Запорожской области. Он должен был сообщить российским СМИ, что референдум был "прекрасно организован" и что местное население "излучало энтузиазм".

Согласно выводам радиостанции Hessischer Rundfunk, Шаллер также снимался в пропагандистских фотографиях, которые унижают достоинство украинцев и имеют целью легитимизировать агрессивную политику Кремля.

"Руководитель EWF вошел в фазу настаивания на аргументах, которые наносят нам непоправимый имиджевой ущерб. Его поведение несовместимо с философией компании, которая обеспечивает энергией более 90 000 домохозяйств", — заявил председатель наблюдательного совета EWF Юрген ван дер Хорст.

Псевдореферендумы на оккупированных территориях

Как сообщал УНИАН, 23-27 сентября оккупанты проводят на захваченных частях Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей псевдореферендумы с целью присоединения к РФ.

В ответ страны "Большой семерки" и Европейского Союза пообещали ввести санкции против страны-агрессора.

24 сентября в Генеральном штабе ВСУ сообщили, что на так называемом "референдуме" наблюдается низкая явка на "избирательных участках". Из-за этого подписи у местных жителей собирают дома в сопровождении вооруженных российских оккупантов.

В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины призвали правоохранителей расследовать легитимность въезда и осуществления деятельности так называемых иностранных наблюдателей на "референдуме" на временно оккупированных территориях Украины.

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