Также несколько федеральных земель выразили обеспокоенность тем, что вскоре они достигнут предела своих возможностей.

В связи с большим количеством беженцев из Украины и просителей убежища из других стран, 12 из 16 федеральных земель Германии заблокировали принятие новых беженцев.

Как пишет Spiegel, в МВД страны заявили, что на фоне большого количества людей 12 земель сейчас активировали блокировку в системе первоначального размещения из-за нагрузки на федеральные земли, которая возникла с наплывом беженцев из Украины и общей миграцией.

По словам пресс-секретаря, с начала войны из Украины в Германию выехали более 980 тыс. человек, в последнее время это в среднем 875 человек в день.

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Министерству известно, что несколько федеральных земель выразили обеспокоенность тем, что вскоре они достигнут предела своих возможностей.

Однако подобные временные запреты "нередки", сказала пресс-секретарь. "Кроме того, размещение все еще возможно, поскольку сейчас принятие продолжается в больших землях", - заявили в министерстве.

Как сообщал УНИАН, в Лейпциге неизвестные пытались поджечь детский сад, в котором воспитываются дети-беженцы из Украины.

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