Компания открывает в российском "Газпромбанке" два счета.

Нефтегазовая компания из Италии Eni откроет счет в рублях, чтобы платить Москве за газ. У холдинга будет два счета "Газпромбанке" – один в евро, а второй в рублях.

Об этом сообщает пресс-служба итальянской компании.

"Поскольку крайние сроки оплаты поставок газа намечены на ближайшие несколько дней, Eni начала процесс открытия двух расчетных счетов в "Газпромбанке", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что счета откроют временно и без ущерба для условий договора.

"Eni решительно подтверждает свое намерение соблюдать в будущем любые нормативные требования, которые могут наложить санкции на торговлю газом или ее нынешних поставщиков", - подытожили в холдинге.

Как сообщал УНИАН, в конце марта президент РФ Владимир Путин издал приказ об оплате за российский газ в рублях вместо евро. Тогда руководство ЕС заявило, что не будет выполнять это требование.

26 апреля Россия остановила поставки газа в Польшу и Болгарию.

27 апреля издание Bloomberg ссылаясь на источник, близкий к российскому газовому монополисту "Газпром", сообщило, что четыре европейские покупатели газа уже заплатили за голубое топливо в рублях, как того требовал Путин. Также 10 европейских компаний уже открыли счета в "Газпромбанке", необходимые для удовлетворения платежных требований России. Но Bloomberg не привел данные по европейским компаниям и странам.

28 апреля газета Financial Times со ссылкой на собственные источники сообщила, что четыре энергокомпании ЕС готовы платить Кремлю за газ в рублях. В тот же день в ЕС подчеркнули, что оплата российского газа в рублях будет нарушением санкций.

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