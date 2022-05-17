По его словам, сейчас в Украину ежедневно едет на треть больше бензовозов, чем в начале месяца.

Число бензовозов, которые везут в Украину горючее, возросло на треть ежедневно по сравнению с началом мая на фоне его дефицита на автозаправочных станциях.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил во время онлайн-встречи с представителями топливного бизнеса по обеспечению внутреннего рынка горючим, информирует Правительственный портал.

По словам Шмыгаля, ЕС уже ввел для Украины так называемые "коридоры солидарности" – то есть платформу для отладки альтернативных логистических путей всеми возможными видами транспорта.

Аналогичный инструмент, подчеркнул Шмыгаль, работал на пандемии внутри Европы, когда развозили вакцины и медикаменты.

"Власть делает и готова делать все необходимое, чтобы дать бизнесу возможность завозить горючее в страну. На пунктах пропуска автомобильному и железнодорожному транспорту с горючим предоставляется абсолютный приоритет. Мы также ведем переговоры и о других путях снабжения, чтобы расширить наши логистические возможности", — подчеркнул Шмигаль.

В Государственной пограничной службе отметили, что автотранспорт с горючим проходит границу с украинской стороны без очередей. Участники рынка также констатировали, что задержек в прохождении границы нет.

По словам первого вице-премьера Юлии Свириденко, количество бензовозов, ежедневно пересекающих границу, выросло почти на треть по сравнению с началом мая.

Как сообщал УНИАН, в Украине в последнюю неделю апреля возник дефицит топлива на АЗС. С целью решить вопрос дефицита 29 апреля правительство повысило предельные цены на бензин и дизтопливо.

Крупнейшие сети АЗС ввели ограничения на отпуск топлива в размере 10-15 литров для владельцев карт лояльности этих сетей, другие потребители могли заправлять автомобиль не более чем на 5-10 литров.

По мнению экспертов, дефицит нефтепродуктов будет, пока идет война и жесткое ценовое регулирование.

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