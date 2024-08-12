Так Украина сможет использовать предоставленные партнерами самолеты F-16 раньше, пока ее пилоты проходят обучение.

Американский сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм заявил, что Украина могла бы пригласить западных пилотов F-16 на пенсии, которые хотят воевать за свободу, сражаться на своей стороне. Такое заявление он сделал во время брифинга по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве 12 августа.

"Украинцы будут искать среди стран НАТО готовых пилотов, которые вышли на пенсию, чтобы помочь им, пока не обучат своих пилотов", – заявил он.

По мнению сенатора, так Украина сможет использовать предоставленные партнерами самолеты F-16 раньше, в то время как украинские пилоты будут проходить соответствующее обучение. И этот вопрос он собирается поднять в США.

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"Мое сообщение такое: нам нужно быть полностью вовлеченными. Вот что я хочу увидеть в 2024 году: я собираюсь поднять этот вопрос. Я прошу президента Байдена, прежде чем вы покинете пост, обеспечьте, чтобы это приглашение было выдано", – добавил Линдси Грэм.

Западные пилоты могут помочь Украине

Самый смертоносный пилот F-16 американской авиации, подполковник в отставке Дэн Хэмптон, который участвовал в войнах в Персидском заливе, в Косово и в Ираке, ранее заявил о готовности помочь Украине. Он отметил, что среди пилотов он такой не один. В частности, они могли бы помочь с обучением пилотов непосредственно в Украине.

Дэн Хэмптон добавил, что в краткосрочной перспективе нужно, чтобы украинские пилоты "были дополнены пилотами F-16 из других стран, которые имеют тысячи и тысячи часов боевого времени на этих самолетах".

"Вы решили выбрать F-16, и уже получили их. И есть достаточно большой пул пилотов, таких как я, которые пришли бы и помогли бы, если бы нас попросили, это может изменить ситуацию", – сказал он.

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