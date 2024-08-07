Воздушные силы ВСУ могут использовать переданные самолеты так, как пожелают, отметил Хэмптон.

Переданные Украине истребители F-16 "вполне хороши, чтобы сражаться с россиянами". Такое мнение высказал "самый смертоносный пилот F-16" американской авиации, подполковник в отставке Дэн Хэмптон.

"Судя по тому, что я видел на видео, они выглядят как красивые самолеты. О них очень хорошо заботились. Я думаю, что все они получили свежий слой краски и получили красивую украинскую маркировку на хвосте. Оружие, которое они имели, выглядело прекрасно, что всегда волнует пилота истребителя. Поэтому я уверен, что у вас не возникнет проблем с ними", – заявил он в интервью "Голосу Америки".

Хэмптон подчеркнул, что эти самолеты уже являются украинскими. Воздушные силы могут использовать их так, как пожелают, "и в этом заключается красота F-16, почему ваше правительство стремилось к ним".

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"Их можно использовать для пяти или шести различных типов миссий, и все пилоты способны выполнить любую из них. Итак, если возникает или существует потребность в противовоздушной обороне, в непосредственной авиационной поддержке или подавлении противовоздушной обороны, эти самолеты могут использоваться для чего-либо из этого. Поэтому я думаю, что это будет зависеть только от стратегии, которую, очевидно, имеет Киев для завершения войны и отбрасывания россиян через границу", – констатировал он.

F-16 в Украине: главное

Как известно, Украина получила от западных партнеров первые истребители F-16. Точное количество переданных бортов не раскрывается, но в СМИ писали об от 6 до 10 единиц. По данным Economist, до конца года Украина должна получить 20 истребителей.

Народный депутат, заместитель председателя парламентского Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, глава постоянной делегации Украины в ПА НАТО Егор Чернев заявлял, что ВСУ получили современную модификацию F-16 с новейшей авионикой, радарами для наведения ракет на цели и тому подобное. Также прорабатываются все возможные варианты, чтобы дальше для этих машин мы получили и дальнобойное оружие, которое производится в Европе и США.

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