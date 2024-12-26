Отмечается, что, судя по опубликованным кадрам, речь идет о довольно большом по размеру двухдвигательном летательном аппарате.

В сети появилось видео, на котором, как заявляется, запечатлен первый полет китайского истребителя нового шестого поколения. Как отметили в Defence Express, на опубликованных кадрах неизвестный самолет совершает полет вместе с китайским истребителем Chengdu J-20, который в Пекине называются представителем пятого поколения.

"Название нового истребителя, его параметры, возможности и вообще на какой стадии находится проект - неизвестно. Но возможно констатировать, что китайская разработка истребителя нового поколения уже летает. А учитывая то, что у самолета не убрано шасси, - это один из первых, если не вообще первый его полет", - говорится в публикации.

Также указывается, что, судя по опубликованным кадрам, речь идет о довольно большом по размеру двухдвигательном летательном аппарате.

"В конце концов, если Китай уже действительно поднял в небо прототип истребителя уже шестого поколения, то тогда это означает, что он значительно опередил все существующие сейчас проекты таких машин на Западе. В частности, американский проект NGAD сейчас только на стадии формирования концепции, а его финансирование и судьба пока на паузе до решения Трампа", - констатировали в издании.

Напомним, ранее сообщалось, что Китай разрабатывает новое поколение дальних бомбардировщиков. В пентагоне предполагают, что самолет, вероятно, будет назван H-20 и может дебютировать "когда-то в следующем десятилетии". Эксперты Пентагона ожидают, что H-20 сможет использовать обычное и ядерное оружие, а также будет построен по технологии стелс.

До этого Китайская академия наук (CAS) продемонстрировала гиперзвуковой полет беспилотного аппарата серии MD. Заявлялось, что он достиг скорости 7 М, после чего совершил удачную посадку.

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