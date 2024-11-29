Авиакомпания планирует запустить экологический самолет ES-30 в коммерческую эксплуатацию до 2028 года.

Шведская авиационная компания Heart Aerospace планирует провести первые испытания крупнейшего в мире полностью электрического самолета в 2025 году.

Как пишет Interesting Engineering, прототип Heart Experimental 1 (Heart X1) станет важным этапом в создании гибридно-электрического самолета ES-30, который будет сочетать экологичность и практичность. На коротких маршрутах он будет работать исключительно на электрической энергии, обеспечивая нулевые выбросы, а для больших расстояний будет использовать турбогенераторы.

Отмечается, что самолет рассчитан на перевозку 30 пассажиров и способен преодолевать 200 км только на электроэнергии после 30-минутной зарядки. Активация генераторов увеличивает дальность полета до 400 километров, а уменьшение нагрузки до 25 пассажиров позволяет достигать до 800 километров. Благодаря работе двигателей ES-30 сможет использовать короткие взлетно-посадочные полосы и обслуживать небольшие региональные аэропорты.

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Авиакомпания Heart Aerospace планирует запустить ES-30 в коммерческую эксплуатацию до 2028 года, проведя тщательные испытания на соответствие стандартам безопасности, производительности и экологичности.

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