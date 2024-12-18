Китайский гиперзвуковой беспилотник MD-22 был представлен в позапрошлом году.

Китайская академия наук (CAS) продемонстрировала гиперзвуковой полет беспилотного аппарата серии MD. Об этом сообщает South China Morning Post.

На видео представлен, в частности, запуск одного из таких "самолетов" с высотного аэростата. В академии заявили, что он достиг скорости 7 М, после чего совершил удачную посадку.

Напомним, новый аппарат MD-22 был представлен на авиасалоне в Чжухае в позапрошлом году. Его позиционируют как демонстратор и испытательную платформу для гиперзвуковых технологий. В будущем их могут применять для военных целей, например, разведки.

Видео дня

Отметим, что на новом видео можно видеть обозначение "MD-19". То есть, речь, очевидно, идет о другом аппарате этой серии.

По данным из открытых источников, длина MD-22 составляет 10,8 м, тогда как ширина составляет 4,5 м. Он может летать со скоростью до 7 М и имеет дальность полета до 8 тыс км.

Гиперзвуковое оружие - последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что Соединенные Штаты после нескольких неудачных попыток провели первый успешный испытательный запуск гиперзвуковой ракеты Dark Eagle.

В состав батареи входил мобильный пункт управления и пусковая установка. Именно с последней было связано больше всего трудностей во время испытаний.

Также напомним, что недавно западные эксперты заявили, что гиперзвуковое оружие РФ может изменить будущие войны. Впрочем, другие специалисты сомневаются в способности россиян создать настоящие гиперзвуковые комплексы.

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