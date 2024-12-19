Ранее китайцы намекнули, что бомбардировщик H-20 уже скоро может увидеть мир.

Американские военные заявили, что не ожидают появления нового китайского стратегического бомбардировщика H-20 до следующего десятилетия. Об этом со ссылкой на посвященный КНР отчет Пентагона сообщает The War Zone.

"КНР разрабатывает новое поколение дальних бомбардировщиков, которые, вероятно, будут названы H-20. H-20, который может дебютировать когда-то в следующем десятилетии, будет иметь дальность более 10 000 км", - считают американские военные специалисты.

The War Zone обратил внимание на несколько расплывчатую формулировку, которую использовал Пентагон. Непонятно, идет ли речь идет о начале эксплуатации самолета, или просто о его первой публичной демонстрации.

Видео дня

Эксперты Пентагона ожидают, что H-20 сможет использовать обычное и ядерное оружие, а также будет построен по технологии стелс.

Американские специалисты акцентируют внимание на "множестве инженерных проблем", с которыми столкнулись китайцы при проектировании бомбардировщика. Ранее они заявили, что перспективный самолет "не так хорош", как американский малозаметный бомбардировщик B-21.

Бомбардировщик H-20 - что известно

Xian H-20 создают для замены старого китайского бомбардировщика H-6, который представляет собой копию советского Ту-16. По мнению специалистов, H-20 начали разрабатывать с начала 2000-х.

Предполагается, что он сможет нести до 10 т вооружений. Внешне новый бомбардировщик будет похож на американский самолет B-2, или же на упомянутый выше B-21 Raider.

Напомним, последний совершил свой первый полет в ноябре 2023-го. Воздушные силы США планируют закупить не менее 100 таких самолетов.

Вас также могут заинтересовать новости: