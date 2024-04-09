Отмена "золотых виз" мало скажется на общем рынке инвестиций в недвижимость в Испании.

Испания готовится закрыть главу своей иммиграционной политики, связанную с программой "золотых виз", которая позволяла состоятельным иностранцам получать вид на жительство в обмен на инвестиции в недвижимость, пишет Euractiv со ссылкой на премьер-министра Испании Педро Санчеса.

По словам премьера, такое решение призвано улучшить доступ к доступному жилью, превратив его из объекта спекуляции в доступное жилье для граждан.

Euractiv уточняет, что программа, известная как "золотая виза", была доступна для граждан не из ЕС, которые инвестировали как минимум 500 тысяч евро в недвижимость Испании без использования кредитов. Данная виза предоставляла им возможность жить и работать в стране на протяжении трех лет.

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Большинство этих виз были выданы за покупку недвижимости в крупных городах, что, по словам Санчеса, усложняет поиск доступного жилья для местных жителей. Также премьер уточнил, что программа будет закрыта после рассмотрения отчета Министерства жилищного строительства. С момента запуска программы в 2013 году, было выдано почти 5 тысяч таких виз, причем основной интерес проявили инвесторы из Китая и России.

Однако, согласно отчету Transparency International за 2023 год, этот шаг мало скажется на общем рынке недвижимости, так как только малая доля домов была куплена в рамках этой программы.

Вид на жительство за границей: последние новости

Испания продолжает предоставлять гражданам России вид на жительство по схеме "золотой визы". При этом, ранее власти страниы приостановили выдачу таких виз из-за войны в Украине.

Кроме того, в 2022 году в Евопу прибыло значительно меньше российских турситов. Так, количество прибытий снизилось на 80-90%.

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