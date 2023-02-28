Согласно заявлению главы МИД Испании Хосе Мануэля Альбареса, в марте прошлого года действие программы "Золотая виза" для граждан России было приостановлено.

Испания продолжает предоставлять виды на жительство россиянам по схеме "золотой визы", несмотря на то, что ранее власти приостановили предоставление таких виз состоятельным гражданам России из-за вторжения в Украину.

В прошлом году Министерство иностранных дел Испании совместно с Министерством внутренних дел, а также Министерством социальной защиты договорились о приостановлении выдачи видов на жительство, а также золотых виз на недвижимость гражданам России, пишет SchengenVisaInfo.com.

Такое соглашение было частью санкций, введенных в отношении России в ответ на полномасштабное вторжение в Украину. Однако испанские власти не полностью выполнили это решение.

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"Месяц назад мы получили одобрение последнего заявления о проживании гражданина России, который приобрел жилье. То, что они отменили, - это возможность просить эти визы в консульствах в Санкт-Петербурге и Москве, но не разрешения, которые туристы просят отсюда", - рассказала юрист, специализирующаяся на иммиграции, Кристина Ромеро из юридической фирмы Antonio Segura.

В частности, отмечает On Economia, власти Испании 25 января выдали вид на жительство члену семьи российского инвестора.

Источники в Минсоцзащите на вопрос On Economia о том, выдают ли гражданам РФ разрешения на инвестирование, не ответили и не предоставили данные о количестве выданных разрешений в прошлом году.

Однако член иммиграционной комиссии Ассоциации адвокатов (ICAB) Антонио Сегура говорит, что это все еще можно сделать.

"Были граждане России, которые боялись, что документ не предоставят, и мы думали, что власти перестанут их выдавать. Но в конце концов мы выяснили, что никаких изменений в Генеральном бизнес-подразделении не произошло, а лишь ветировали российские консульства", - подчеркнул он.

Согласно заявлению министра иностранных дел Испании Хосе Мануэля Альбареса, в марте прошлого года действие программы "Золотая виза" для граждан России было приостановлено.

"Золотая виза" в Испании - что известно

Испанская схема получения вида на жительство через инвестиции, также известная как программа "Золотая виза", позволяет иностранным гражданам получить вид на жительство в этой стране в обмен на инвестиции в Испании на сумму не менее 500 тысяч евро.

По данным Службы дипломатической информации, с начала 2020 года до конца января прошлого года властями Испании было выдано 492 "золотых визы" российским гражданам.

Российские туристы в Европе

Как сообщал УНИАН, в 2022 году в европейские страны прибыло значительно меньше российских туристов. Количество прибытий упало на 80-90%. Испания, Греция и Италия являются странами, в которых число российских туристов сократилось меньше, чем в остальной Европе. Это связывают с тем, что они продолжают выдавать россиянам визы. Тем не менее, количество заявлений, поданных гражданами России в визовые центры Греции, Италии и Испании, сократилось на 80%.

В начале этого года стало известно, что страны Шенгенского соглашения после ужесточения требований к туристам из России из-за войны в Украине практически перестали выдавать россиянам визы на срок больше года. Чаще всего визы россиянам оформляются только на период поездки.

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