Испания продолжает предоставлять виды на жительство россиянам по схеме "золотой визы", несмотря на то, что ранее власти приостановили предоставление таких виз состоятельным гражданам России из-за вторжения в Украину.
В прошлом году Министерство иностранных дел Испании совместно с Министерством внутренних дел, а также Министерством социальной защиты договорились о приостановлении выдачи видов на жительство, а также золотых виз на недвижимость гражданам России, пишет SchengenVisaInfo.com.
Такое соглашение было частью санкций, введенных в отношении России в ответ на полномасштабное вторжение в Украину. Однако испанские власти не полностью выполнили это решение.
"Месяц назад мы получили одобрение последнего заявления о проживании гражданина России, который приобрел жилье. То, что они отменили, - это возможность просить эти визы в консульствах в Санкт-Петербурге и Москве, но не разрешения, которые туристы просят отсюда", - рассказала юрист, специализирующаяся на иммиграции, Кристина Ромеро из юридической фирмы Antonio Segura.
В частности, отмечает On Economia, власти Испании 25 января выдали вид на жительство члену семьи российского инвестора.
Источники в Минсоцзащите на вопрос On Economia о том, выдают ли гражданам РФ разрешения на инвестирование, не ответили и не предоставили данные о количестве выданных разрешений в прошлом году.
Однако член иммиграционной комиссии Ассоциации адвокатов (ICAB) Антонио Сегура говорит, что это все еще можно сделать.
"Были граждане России, которые боялись, что документ не предоставят, и мы думали, что власти перестанут их выдавать. Но в конце концов мы выяснили, что никаких изменений в Генеральном бизнес-подразделении не произошло, а лишь ветировали российские консульства", - подчеркнул он.
Согласно заявлению министра иностранных дел Испании Хосе Мануэля Альбареса, в марте прошлого года действие программы "Золотая виза" для граждан России было приостановлено.
"Золотая виза" в Испании - что известно
Испанская схема получения вида на жительство через инвестиции, также известная как программа "Золотая виза", позволяет иностранным гражданам получить вид на жительство в этой стране в обмен на инвестиции в Испании на сумму не менее 500 тысяч евро.
По данным Службы дипломатической информации, с начала 2020 года до конца января прошлого года властями Испании было выдано 492 "золотых визы" российским гражданам.
Российские туристы в Европе
Как сообщал УНИАН, в 2022 году в европейские страны прибыло значительно меньше российских туристов. Количество прибытий упало на 80-90%. Испания, Греция и Италия являются странами, в которых число российских туристов сократилось меньше, чем в остальной Европе. Это связывают с тем, что они продолжают выдавать россиянам визы. Тем не менее, количество заявлений, поданных гражданами России в визовые центры Греции, Италии и Испании, сократилось на 80%.
В начале этого года стало известно, что страны Шенгенского соглашения после ужесточения требований к туристам из России из-за войны в Украине практически перестали выдавать россиянам визы на срок больше года. Чаще всего визы россиянам оформляются только на период поездки.