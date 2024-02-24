Узнайте, где квартиры стоят дешевле, чем килограмм мяса, и на каких условиях можно приобрести жилье.

Немногие знают, но купить жилье за границей иногда дешевле, чем в собственной стране. Естественно, существуют некие подводные камни, но в целом, некоторым людям такие варианты вполне подходят. Мы расскажем, где в Европе самые дешевые квартиры и дома, и как можно их приобрести.

Где самое дешевое жилье за границей - список стран

Каждый человек себе примерно представляет, где в мире самые дешёвые квартиры - наверное, в голову сразу приходят африканские и мусульманские страны с низким уровнем жизни. Тем не менее, оказалось, что дешевая недвижимость за границей возможна даже в Европе - ниже приводим примеры.

Самбука, Италия

Если вы хотите купить дом за границей за 1 евро, то смело можете выбирать этот регион "страны в форме сапога". Политика властей простая - в городах и деревнях с низкой плотностью населения предлагают очень дешевое жилье. Это нужно для того чтобы вернуть "жизнь" в местность и избежать появления пустых зданий. Но есть нюансы - во-первых, дома в Самбуке далеко не новые, а во-вторых, каждый, кто купит дом, обязуется отремонтировать его за 3 года и потратить 15 000 евро.

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Рубе, Франция

Купить дом за границей в живописном месте на границе с Бельгией получится и у поклонников французской культуры. Городские власти постоянно развивают город и хотят, чтобы он был заселен новыми жильцами. Недвижимость там продается за 1-2 евро, но она, конечно, будет очень ветхой. Условие только одно - прожить в доме 5 лет и вложить приличную сумму в ремонт.

Окутама, Япония

Города с самой дешевой недвижимостью можно найти и в Японии, так как местные люди верят, что если в жилище случилась беда (смерть человека или другое серьезное горе), то жить там больше нельзя. Поэтому японцы покидают свои квартиры и дома, а иностранцы покупают их. Человеку, который приобрел такую недвижимость, предлагается специальная программа, согласно которой возраст нового владельца должен быть не более 43 лет, а прожить в доме нужно 22 года, тогда он станет вашим.

Буффало, США

В рамках программы Urban Homestead Program вы можете купить дом в Америке за 1 евро, но должны выполнить условия. Во-первых, прожить в нем 3 года, во-вторых, серьезно вложиться в ремонт. Благодаря наличию "американской мечты" и активному притоку иностранцев в страну, у властей города получается восстанавливать жилые здания за счет людей и не сносить их.

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