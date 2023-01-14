Испания, Греция и Италия являются странами, в которых число российских туристов сократилось меньше, чем в остальной Европе.

В 2022 году в европейские страны прибыло значительно меньше российских туристов. Количество прибытий упало на 80-90%.

Одними из основных причин такого снижения были названы логистические трудности и транспортные расходы, которые выросли в три-четыре раза. Об этом сообщает SchengenVisaInfo.com.

Российские туроператоры падение потока туристов в Европу в первую очередь связывают с отсутствием прямых авиарейсов. Так, из-за необходимости летать с пересадками стоимоть авиабилетов выросла в среднем с €300-400 до €1000 и выше. Также увеличилось и время полета - с трех часов до 8-24 часов.

Видео дня

Отмечается, что Польша, Финляндия, страны Балтии и Чехия практически не принимали российских туристов с момента введения ограничительных мер.

В Греции, которая входила в десятку "лучших туристических направлений для российских туристов", сообщили, что было зарегистрировано 31300 прибытий россиян, что на 80% меньше, чем год назад.

Также количество заявлений, поданных гражданами России в визовые центры Греции, Италии и Испании, сократилось на 80%. А в других странах это число может быть еще выше.

Испания, Греция и Италия являются странами, в которых число российских туристов сократилось меньше, чем в остальной Европе. Это связывают с тем, что они продолжают выдавать россиянам визы. В других же странах, куда российским туристам не разрешено въезжать, их количество упало до нуля. В целом падение турпотока в Европу из России оценивается в 90-95%.

Отсутствие российских и украинских туристов на Кипре привело к тому, что туристический сектор потерял 600 миллионов евро.

"Есть отели, особенно в районе Фамагусты, Айя-Напы и Протараса, которые страдают в основном из-за больших контрактов с туроператорами из России. И сейчас они сталкиваются с огромными трудностями", - отметил глава правления Ассоциации отелей Кипра Харис Лоизидес.

Российские туристы в Европе

Как сообщал УНИАН, из-за полномашстабного вторжения РФ в Украину Евросоюз, США и множество других стран ввели санкции в том числе в отношении сектора российской гражданской авиации. В частности, ЕС закрыл свое воздушное пространство для всех российских авиакомпаний, а многие авиаперевозчики мира прекратили летать в Россию. Кроме того, Европа остановила действие сертификатов годности самолетов всех российских авиакомпаний.

12 сентября 2022 года вступило в силу решение Совета Евросоюза о полном прекращении соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией.

Латвия, Литва, Эстония, Польша, Чехия, Словакия, Дания, Бельгия и Нидерланды прекратили принимать от граждан России документы на оформление туристических виз, оставив им возможность получать только визы определенных категории, включая гуманитарные. Россиянам придется при оформлении визы предоставлять больше дополнительных документов, а многократные визы будут выдавать гораздо реже. Также вырос визовый сбор для граждан РФ с 35 евро до 80 евро и увеличились сроки оформления виз.

Позже Эстония, Латвия, Литва и Польша закрыли въезд для россиян с шенгенскими туристическими визами. Там считают, что поездки россиян - это угроза общественной безопасности всей шенгенской зоны.

Вас также могут заинтересовать новости: