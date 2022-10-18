Увеличение количества атак украинских городов дронами "Шахид" заставляет серьезно задуматься об ответственности Ирана за их передачу России. В этом ключе интересен опыт Израиля, который в июле уже наносил ракетные удары по иранским заводам по сбору БПЛА в Дамаске. Впрочем, на дальнейшее производство иранских беспилотников те удары нисколько не повлияли. Как заявлял президент Украины Владимир Зеленский во время саммита "Большой семерки", по данным разведки, РФ заказала у Ирана еще около 2,4 тысяч дронов.

Мог бы Израиль чисто гипотетически содействовать уничтожению и прочих иранских заводов по изготовлению дронов-камикадзе, атакующих Украину?

Чтобы понять, что это исключено достаточно посмотреть на карту. Для гипотетического удара по БПЛА-заводам в Иране украинской авиации пришлось бы пройти воздушное пространство других стран. Чтобы только приблизиться к иранской границе, нужно было бы пролететь как минимум два таких государства как Сирия и Ирак, у которых есть свое ПВО.

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В теории, можно договориться с Иорданией и саудитами, потом вылететь через Персидский залив и ударить оттуда… Но, во-первых, это слишком большой масштаб операции. А, во-вторых, самолеты сегодня необходимы для защиты территории Украины, в частности для выполнения задач ПВО. Израиль же не предоставит нам свои самолеты. Это государство действует, исходя из собственных интересов и выгод в такой ситуации. Да и смысл вписываться за страну, которая сама не предпринимает необходимые меры, сомнителен.

Единственное, что сейчас могла бы сделать Украина – объединить Россию, Беларусь и Иран в террористическую "ось зла"

Если бы Украина задалась целью, уже давно могла бы иметь тысячи "Шахидов" собственного производства. Ведь такие мощности у нас есть.

Поэтому, исходя из сегодняшних реалий, единственное, что сейчас могла бы сделать Украина — объединить Россию, Беларусь и Иран в террористическую "ось зла". По принципу "оси зла", очерченной президентом США Джорджем Бушем. И, к примеру, потребовать утвердить это на уровне Генеральной ассамблеи ООН. А далее требовать усиления санкций уже против трех этих государств.

Правда, добиться этого на данном этапе будет не слишком легко. Ведь Иран находится в переговорном процессе с США по поводу ядерной сделки. А на территории самой страны продолжаются многочисленные протесты, которые могут перерасти в революцию со свержением власти Ирана. Последний сценарий, к слову, выгоден как Украине, так и Израилю.

Нужно понимать, что Иран – государство с серьезными технологиями, ракетами большой дальности и т.д

Мы заинтересованы в том, чтобы действующий режим в Иране был свергнут народным восстанием, а новая власть прекратила имперскую политику Ирана на ближнем востоке.

Поэтому сейчас нам следует сосредоточиться на простых вещах: обозначить статус отношений с Ираном и желаемую для нас ситуацию. И да, при таком сценарии Украине нужно определиться, что мы входим в клинч с Ираном.

В любом случае, нужно понимать, что Иран — государство с серьезными технологиями, ракетами большой дальности и т.д. И если мы ничего не сделаем, они будут лишь увеличивать сотрудничество с Россией.

Юрий Романенко, политолог, сооснователь Украинского института будущего