Также уничтожен иранский склад.

22 июля Военно-воздушные силы Израиля атаковали военные позиции в окрестностях столицы Сирии Дамаска.

Об этом пишет мониторинговая группа The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

В результате израильских ударов погибло восемь человек, среди них три иностранца и двое "коллаборационистов", которые были убиты на позиции завода по производству иранских беспилотников. Еще трое сирийцев были убиты на военных позициях.

Израильские ракеты поразили офисы разведывательной службы ВВС, офис старшего офицера и автомобиль в периметре авиабазы ​​Аль-Маза.

Кроме того, удар пришелся по позициям возле контрольно-пропускного пункта в периметре авиабазы ​​Аль-Маза, шоссе Аль-Маза и иранского склада в районе Сайеда-Зейнаб, полностью уничтожив его.

Также повреждены несколько автомобилей. Пока неизвестно, принадлежали ли они гражданским лицам или военным и силовым структурам.

Отмечается, что это была 18-я атака Израиля на Сирию в 2022 году.

Напомним, что ранее Иран заявил о готовности поставлять оружие "дружественным странам". До этого российский диктатор Путин посетил Тегеран, где встретился с президентами Ирана и Турции.

Как известно, власти Сирии приняли решение разорвать дипломатические отношения с Украиной в ответ на аналогичное решение Киева.

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