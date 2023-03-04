Глава Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США, генерал Марк Милли неанонсированно приехал в Израиль.
В ходе визита он обсудит с израильской стороной сотрудничество для предотвращении получения Ираном ядерного оружия, сообщает Голос Амеркии. "Нужно постоянное сотрудничество, чтобы предотвратить получение Ираном ядерного оружия", - заявил на встрече с Милли министр обороны Израиля Йоав Галлант.
Милли не выступал с публичными заявлениями в Израиле, но пресс-секретарь уточнил, что генерал обсудил вопросы безопасности в регионе и "действия по защите от угроз, идущих от Ирана" с главой израильского Генштаба Герци Халеви.
На фоне проблематичных переговоров о продлении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) западные страны считают, что Иран мог добиться успеха в разработке технологий, позволяющих сделать бомбу.
Ядерная программа Ирана
По некоторым данным Иран смог обогатить уран до 84%-90%, чего достаточно для изготовления ядерного оружия. По данным высокопоставленных чиновников Израиля и США, уже к концу года Иран будет обладать обогащенным ураном, которого хватит на выпуск 10 бомб. МАГАТЭ подтвердило обнаружение в Иране обогащенного урана, близкого по концентрации к оружейному.
2 марта издание Bloomberg написало о том, что возможност получения Тегераном российских систем ПВО С-400, вынудит Израиль ускорить принятие решения об ударе по ядерным объектам в Иране.