Глава Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США встретился в Израиле с министром обороны и главой Генштаба.

Глава Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США, генерал Марк Милли неанонсированно приехал в Израиль.

В ходе визита он обсудит с израильской стороной сотрудничество для предотвращении получения Ираном ядерного оружия, сообщает Голос Амеркии. "Нужно постоянное сотрудничество, чтобы предотвратить получение Ираном ядерного оружия", - заявил на встрече с Милли министр обороны Израиля Йоав Галлант.

Милли не выступал с публичными заявлениями в Израиле, но пресс-секретарь уточнил, что генерал обсудил вопросы безопасности в регионе и "действия по защите от угроз, идущих от Ирана" с главой израильского Генштаба Герци Халеви.

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На фоне проблематичных переговоров о продлении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) западные страны считают, что Иран мог добиться успеха в разработке технологий, позволяющих сделать бомбу.

Ядерная программа Ирана

По некоторым данным Иран смог обогатить уран до 84%-90%, чего достаточно для изготовления ядерного оружия. По данным высокопоставленных чиновников Израиля и США, уже к концу года Иран будет обладать обогащенным ураном, которого хватит на выпуск 10 бомб. МАГАТЭ подтвердило обнаружение в Иране обогащенного урана, близкого по концентрации к оружейному.

2 марта издание Bloomberg написало о том, что возможност получения Тегераном российских систем ПВО С-400, вынудит Израиль ускорить принятие решения об ударе по ядерным объектам в Иране.

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