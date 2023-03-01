По оценкам США, раньше у них ушло бы на это около 12 месяцев.

Иран может произвести достаточно расщепляющихся материалов для одной ядерной бомбы примерно за 12 дней.

Об этом заявил Заместитель министра обороны Соединенных Штатов Америки по политике Колин Каль, пишет Reuters. Его спросили, почему администрация Байдена стремилась возобновить Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД).

"Потому что ядерный прогресс Ирана с тех пор, как мы вышли из СВПД, был эффективным. Еще в 2018 году, когда предыдущая администрация решила выйти из СВПД, Ирану потребовалось бы около 12 месяцев, чтобы произвести расщепляющийся материал на одну бомбу. Теперь это заняло бы около 12 дней", - заявил Каль.

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Ядерная сделка Ирана

Напомним, что в 2015 году Иран, США, Россия, Франция, Германия, Великобритания и Китай подписали Совместный всеобъемлющий план действий в обмен на отмену экономических санкций против Ирана.

Весной 2018 года Соединенные Штаты вышли из соглашения и возобновили санкции против Тегерана, после чего тот превысил значение запасов низкообогащенного урана, а затем объявил, что начинает процесс обогащения урана на уровне выше предусмотренных СВПД. В 2020 году Иран полностью вышел из сделки.

В августе 2022 года глава Организации по атомной энергии Ирана заявил, что они могут изготовить атомную бомбу, но не собираются этого делать.

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