Подписание документа должно состояться во время визита в РФ президента Ирана Масуда Пезешкиана.

Иран и Россия подпишут о "всеобъемлющем стратегическом партнерстве". Об этом сообщает российское пропагандистское агентство ТАСС со ссылкой на заявление Кремля.

Отмечается, что подписание документа должно состояться во время визита в РФ президента Ирана Масуда Пезешкиана. 17 января состоятся переговоры Пезешкиана с российским диктатором Владимиром Путиным.

"Путин и Пезешкиан подпишут Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном, а также сделают заявления для СМИ. Лидеры обсудят расширение сотрудничества, вопросы региональной и международной повестки дня, уточнили в Кремле", – говорится в сообщении.

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Деталей по содержанию этого договора нет. Однако отметим, что ранее договор о "всеобъемлющем стратегическом партнерстве" был подписан между Россией и КНДР. Тогда в СМИ писали, что документ предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников. Вскоре после северокорейские военные были отправлены для участия в войне против Украины – в частности, они участвуют в боях на Курщине.

Иран и Россия: вы могли это пропустить

В СМИ сообщают, что между Ираном и Россией происходят тайные встречи. Иран осуществляет секретные дипломатические миссии в Россию, чтобы получить помощь с развитием ядерной программы и противовоздушной обороны.

В декабре же сообщалось, что Россия передала Ирану первые истребители Су-35. Отмечалось, что этот шаг может кардинально изменить баланс сил в ближневосточном регионе.

Изначально предполагалось заказать 25 истребителей для замены части F-14 на авиабазе ВВС Ирана в Исфагане, но затем заказ на Су-35 был увеличен до 50 машин.

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