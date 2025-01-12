Москва может пересечь собственные "красные линии".

Несмотря на запланированные переговоры о возобновлении ядерного договора, Иран осуществляет секретные дипломатические миссии в Россию, чтобы получить помощь с развитием ядерной программы и противовоздушной обороны.

По данным The Sunday Times, в тайных встречах участвует старший советник верховного лидера Ирана Али Лариджани. Источники в западной разведке рассказали, что углубление стратегических отношений между странами, а также зависимость Москвы от поставок иранских ракет и дронов, вызывают беспокойство, что РФ готова пересечь свои "красные линии".

Экс-директор НАТО по нераспространению ядерного оружия Уильям Альберк говорит, что эксперты из Ирана могли посетить ядерные объекты даже во время коротких визитов в РФ:

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"Вы можете отправить пару иранских ученых в Арзамас, Пензу - на любой из российских ядерных объектов - и они могут многому научиться за 24 часа. Долгие рабочие выходные дали бы иранцам много идей".

Однако производство остального оружия и размещение его в баллистической ракете может занять от месяцев до года. Зато Иран мог бы научиться строить меньшую, более сложную бомбу, говорит эксперт. "Возможно, мегатонный аппарат. Или ядерное устройство, которое может поместиться внутрь артиллерийского снаряда", - пояснил он.

По данным разведки, Тегеран уже купил последнюю версию истребителя Су-35, а также планирует переустановить уничтоженные Израилем системы противовоздушной обороны.

Уже в понедельник иранская делегация встретится с британской, немецкой и французской сторонами, чтобы обсудить ситуацию вокруг ядерной программы:

"Говорят, что переговоры между Ираном и представителями группы происходят в Женеве по просьбе Ирана, поскольку режим стремится снять санкции и выйти из ядерного тупика до инаугурации Трампа".

Ранее Тегеран предлагал ограничить свою программу ядерного обогащения до 60% и разрешить возвращение в страну инспекторов Международного агентства по атомной энергии. Для создания атомного оружия необходимо производство обогащенного урана чистотой 90%. По словам Альберка, сейчас Иран "на расстоянии одного удара сердца" от материала для изготовления бомб.

Ядерная программа Ирана

В конце декабря в министерстве иностранных дел страны заявили, что 2025-й год станет важным в контексте ядерного вопроса.

Позже Axios сообщил, что действующий президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден обсуждал возможность поражения иранских ядерных объектов, если страна приблизится к созданию бомбы.

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