Букингемский дворец оказался в смятении после критических высказываний в адрес членов королевской семьи Великобритании, прозвучавшие в интервью принца Гарри и его жены Меган Маркл.
Как сообщает "Европейская правда" об этом пишет The Times.
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По данным издания, в понедельник вечером королева Елизавета II отказалась подписать подготовленное заявление, которое, надеялись чиновники, снизит напряженность, подчеркивая любовь семьи и заботу о паре.
"Считается, что ей нужно больше времени, чтобы обдумать свой ответ", - отмечает издание.
Гарри и Меган дали интервью в США, которое было показано 8 марта. Оно, вероятно, станет самым резонансным событием в жизни британской монархии после развода принца Уэльского и трагической гибели принцессы Дианы.
Меган рассказала о том, что родственники ее мужа были озабочены цветом кожи ее будущего ребенка. По словам герцогини, мать которой афроамериканка, ее сыну "не хотели давать титул и охрану".
Она также рассказала о том, что во время первой беременности ее преследовали мысли о самоубийстве, причиной которых было давление со стороны некоторых представителей королевской семьи и СМИ.
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