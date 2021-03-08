В Букингемском дворце были обеспокоены цветом кожи их сына Арчи.

Основной причиной переезда принца Гарри и Меган Маркл стали расистские нападки со стороны прессы и некоторых членов королевской семьи.

Об этом рассказали Меган Маркл и принц Гарри в эксклюзивном интервью Опре Уинфри на на канале CBS, пишет "Дождь".

Меган Маркл признаналась, что в Букингемском дворце были обеспокоены цветом кожи их сына Арчи.

"Гарри сказал мне, что у него спрашивали, как будет выглядеть наш ребенок, насколько темной будет его кожа", - рассказала Меган.

При этом назвать имя человека, который задал этот вопрос, они отказались.

Принц Гарри согласился с женой и подтвердил, что именно расизм стал триггером, побудившим его уехать из страны.

"Я понимал, что это хорошо не закончится. Более того, меня расстраивало, что у моих родственников было столько возможностей оказать Меган поддержку, но они ими не воспользовались. Когда 72 женщины из британского парламента написали открытое письмо в защиту Меган, ни один человек из моей семьи ничего не сказал", - заявил он.

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Автор: УНИАН