Меган Маркл боялась сказать об этом своему мужу принцу Гарри.

Меган Маркл призналась, что думала о самоубийстве во время жизни в королевской семье.

Об этом она рассказала в интервью американской телеведущей Опре Уинфри, пишет Page Six.

"Я просто не видела решения. Я сидела по ночам, и думала, что я не понимаю, как это все это происходит. Все это продолжалось только потому, что я дышала", - заявила Маркл.

Она также рассказала, что боялась сказать об этом своему мужу принцу Гарри.

"Мне было стыдно, и стыдно признаваться Гарри. Но я знала, что если не скажу ему, то правда сделаю это. И это была очень ясная, реальная и пугающая постоянная мысль", - сказала она.

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Автор: УНИАН