Меган Маркл призналась, что думала о самоубийстве во время жизни в королевской семье.
Об этом она рассказала в интервью американской телеведущей Опре Уинфри, пишет Page Six.
"Я просто не видела решения. Я сидела по ночам, и думала, что я не понимаю, как это все это происходит. Все это продолжалось только потому, что я дышала", - заявила Маркл.
Она также рассказала, что боялась сказать об этом своему мужу принцу Гарри.
"Мне было стыдно, и стыдно признаваться Гарри. Но я знала, что если не скажу ему, то правда сделаю это. И это была очень ясная, реальная и пугающая постоянная мысль", - сказала она.
Читайте такжеМеган Маркл и принц Гарри назвали главную причину своего переезда в Америку
Вас также могут заинтересовать новости:
- Стало известно, как отреагировала королева Елизавета ІІ на беременность Меган Маркл
- Принц Гарри и Меган Маркл официально заявили, что не вернутся в королевскую семью
- Стало известно, какие патронажи останутся у принца Гарри и Меган Маркл
- Меган Маркл и принц Гарри впервые появились на публике после известия о второй беременности (фото, видео)
- Меган Маркл назвала клеветой обвинения в издевательствах над сотрудниками
- "Многое уже потеряно": Маркл обрушилась на королевскую семью с обвинениями
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram