Инаугурация 2025 года стала символом возвращения Дональда Трампа в большую политику, объединив политических союзников, звезд и бизнес-элит со всего мира.

Через восемь лет после своей первой инаугурации Дональд Трамп возвращается в Белый дом с беспрецедентной поддержкой. Собрано рекордные 170 миллионов долларов, а участие в церемонии стало престижным событием для политиков, знаменитостей, бизнесменов и мировых лидеров.

The Times рассказал, кто из известных людей будет присутствовать на событии.

Знаменитости на сцене и в зале

На этот раз команда Трампа смогла привлечь большое количество исполнителей. Хедлайнерами выступают кантри-звезда Керри Андервуд и группа Village People, известная благодаря предвыборной песне Трампа "YMCA". Также приглашены приглашенные:

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Ли Гринвуд и Кристофер Маккио (музыкальные фавориты Трампа);

рэперы Waka Flocka Flame и Fivio Foreign;

певец Кид Рок и борец Халк Хоган;

голливудский актер Сильвестр Сталлоне.

На балу Legacy of Freedom соберутся также такие знаменитости, как YouTube-блогер Антон Дэниелс, бывший игрок НФЛ Антонио Браун и семья подкастеров Cartier Family.

Международные лидеры

Традиционно инаугурации президентов США являются внутренним событием, но в этом году пригласили ряд мировых лидеров. Среди них:

президент Аргентины Хавьер Милей, первый иностранный лидер, который встретился с Трампом после выборов;

президент Сальвадора Наиб Букеле и премьер-министр Италии Джорджия Мелони.

Консервативный политик Жаир Болсонару из Бразилии заявил, что посетит мероприятие, если получит паспорт.

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Индии Нарендра Моди были приглашены, но, вероятно, не прибудут.

Великобританию представит посол Карен Пирс, что станет ее последней официальной миссией перед сменой в должности.

Бывшие президенты США

Среди гостей инаугурации будут все живые бывшие президенты: Билл Клинтон, Джордж Буш, Барак Обама и действующий президент Джо Байден. Жены бывших президентов, включая Хиллари Клинтон и Джилл Байден, также посетят событие, за исключением Мишель Обамы, которая не объяснила причину своего отсутствия.

Миллиардеры и бизнес-элита

На инаугурации будут представлены миллиардеры, которые сделали значительные взносы в избирательную кампанию Трампа:

Илон Маск, который пожертвовал более четверти миллиарда долларов, и получил должность "царя эффективности правительства";

Марк Цукерберг, Джефф Безос, Сэм Альтман и Тим Кук, которые пожертвовали по миллиону долларов каждый.

Вечером Марк Цукерберг проведет прием в стиле "черных галстуков", на который приглашены ключевые союзники Трампа.

Инаугурация Трампа

Как сообщал УНИАН, инаугурация Трампа состоится 20 января. Он примет присягу и станет 47 президентом США.

Президент Украины Владимир Зеленский ответил, поедет ли на инаугурацию Трампа без приглашения. По его словам, он хотел бы присутствовать в Вашингтоне в этот день, однако визит без прямого приглашения президента Соединенных Штатов Америки - это просто некрасиво.

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