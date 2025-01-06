Подкастер сказал, что считал недавние слова политика официальным приглашением.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что прибудет на инаугурацию Дональда Трампа только в случае, если получит приглашение.

В интервью американскому подкастеру Лексу Фридману политик сказал, что хотел бы присутствовать в Вашингтоне в этот день, однако визит без прямого приглашения новоизбранного президента Соединенных Штатов Америки - это просто некрасиво:

"Я такой человек, я в гости без приглашения не могу. Путин - мы его не приглашали, а он к нам пришел. А я так не могу".

Инаугурация Трампа

Как известно, американский политик должен официально вступить в должность президента Соединенных Штатов Америки уже 20 января.

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