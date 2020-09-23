Военные Беларуси дали присягу Александру Лукашенко после церемонии инаугурации, прошедшей втайне от общественности.

Об этом сообщает государственное агентство Белта.

«В церемонии приняли участие представители различных родов войск. Они поклялись перед белорусским народом и Главнокомандующим, что всегда будут должным образом защищать суверенитет и территориальную целостность Родины», – пишут белорусские пропагандисты.

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Текст клятвы объявил министр обороны Виктор Хренин. В ответ прозвучало трехкратное "Клянемся!" от военнослужащих, а оркестр исполнил государственный гимн.

Инаугурация Лукашенко: что известно

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Автор: Яна Ставская