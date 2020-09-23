Белорусские военные дали присягу Лукашенко (фоторепортаж)

14:25, 23.09.2020 370

Инаугурация Лукашенко на пост президента состоялась сегодня во Дворце Независимости в Минске.

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