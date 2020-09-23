Военные Беларуси дали присягу Александру Лукашенко после церемонии инаугурации, прошедшей втайне от общественности.
Об этом сообщает государственное агентство Белта.
«В церемонии приняли участие представители различных родов войск. Они поклялись перед белорусским народом и Главнокомандующим, что всегда будут должным образом защищать суверенитет и территориальную целостность Родины», – пишут белорусские пропагандисты.
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Текст клятвы объявил министр обороны Виктор Хренин. В ответ прозвучало трехкратное "Клянемся!" от военнослужащих, а оркестр исполнил государственный гимн.
Инаугурация Лукашенко: что известно
- Церемония инаугурации Лукашенко на пост президента состоялась сегодня во Дворце Независимости в Минске. Утром 23 сентября туда стянули военных и силовиков и перекрыли движение на прилегающих улицах.
- На инаугурацию Лукашенко приехал в роскошном лимузине в сопровождении тонированных внедорожников с мигалками. Церемонию посетил ряд чиновников, глава ЦИК и российские и белорусские пропагандисты.
- В оппозиции Беларуси уже назвали Лукашенко «никем» для народа. А граждан в местных Telegram-каналах призвали к вечерним акциям протеста.
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