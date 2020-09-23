По неофициальной информации, именно сегодня может состояться инаугурация Александра Лукашенко.

В центральной части Минска в районе Дворца республики, где располагается резиденция президента страны Александра Лукашенко, сегодня заметили большое количество силовиков и военных.

Об этом информируют белорусские СМИ и Телеграм-каналы.

"Сообщают про непривычную активность вокруг дворца независимости и площади флага. Эскорт с мотоциклистами, рота почетного караула и вот это все", - пишет motolkohelp.

Кроме того, во дворах домов в центре города также дежурит милиция.

Что происходит в центре Минска: фото, видео

Информацию о необычной обстановке в центре столицы Беларуси подтверждает портал TUT.by.

В Мингорисполкоме посоветовали журналистам обращаться с вопросами в Администрацию президента. Пресс-секретарь президента страны Наталья Эйсмонт на звонки не отвечает. Журналисты предполагают, что оживление в центре Минска может быть связано с возможной инаугурацией.

Инаугурация Лукашенко: что известно

Накануне белорусский Телеграм-канал Nexta live со ссылкой на собственные источники назвал несколько возможных дат принесения присяги Лукашенко. В том числе - полдень 23 сентября.

Пресс-секретарь Лукашенко не стала называть дату инаугурации, но пообещала сделать это "ближе ко времени" церемонии.

Протесты в Беларуси после выборов президента: хронология

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы.

Согласно официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его основной оппонент Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.

Тысячи жителей Беларуси, несогласных с итогами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками. В первые дни участников акций жестоко разогнал милицейский спецназ, тысячи людей задержали, многих из них во время задержания и в СИЗО сильно били.

Европейский Союз не признал результатов выборов президента Беларуси и считает Лукашенко нелегитимным президентом.

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Автор: Юрий Годован