Водителей призвали блокировать дороги, создавать пробки и поддерживать протестующих.

Белорусов призвали выйти вечером 23 сентября на улицы своих городов и показать «конец легитимности» Александра Лукашенко.

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Соответствующий анонс протестов размещен на крупнейшем белорусском Telegram-канале NEXTA.

Отмечается, что Лукашенко умышленно не сообщил о дате принятия присяги президента, потому что «народ с радостью на нее пришел бы».

"А в воскресенье мы покажем, что такое настоящая народная инаугурация избранного президента", - написали авторы обращения.

Водителей призвали блокировать дороги, создавать пробки и поддерживать протестующих. О детальном плане пообещали проинформировать позже.

Инаугурация Лукашенко: что известно

Сегодня, 23 сентября, Лукашенко вступил в должность президента Беларуси в ходе тайной церемонии инаугурации. На нее были приглашены всего несколько сотен человек, инаугурация проводилась без анонса и телетрансляции.

Положив правую руку на Конституцию, Лукашенко произнес присягу на белорусском языке. Затем он подписал акт о принятии присяги, после чего председатель Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов Лидия Ермошина вручила ему удостоверение президента.

В белорусской оппозиции заявили, что с сегодняшнего дня Лукашенко "он больше не президент Республики Беларусь. Он просто глава ОМОН, который без знаков различия орудует на улицах Беларуси и кучки бюрократов. Для нас же, граждан Беларуси, для мирового сообщества он теперь никто".

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Автор: Яна Ставская