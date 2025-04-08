Миллиардер набросился на советника американского президента из-за его слов об автомобилях Tesla.

Американский миллиардер Илон Маск публично обругал советника президента США Дональда Трампа по вопросам пошлин Питера Наварро.

Спор, очевидно, возник на фоне введения пошлин на импортные автомобили, поставляемые в США. В эфире телеканала CNBC Наварро заявил, что Маск на самом деле не "производитель" автомобилей, а "сборщик".

"Мы все в Белом доме понимаем (и американский народ понимает), что Илон – производитель автомобилей. Но он не производитель автомобилей – он сборщик автомобилей. Во многих случаях, если вы поедете на его завод в Техасе, то увидите, что значительная часть двигателей, которые он получает (а в случае с электромобилями – это батареи), происходят из Японии и Китая. Электроника поступает из Тайваня", – заявил советник Трампа.

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Маск в комментариях под сообщением в соцсети Х, где распространили этот отрывок, назвал Наварро "идиотом":

"Наварро действительно идиот. То, что он здесь говорит, является очевидной ложью".

По словам миллиардера, компания Tesla имеет больше всего американских деталей в своих авто.

"Tesla имеет больше всего автомобилей американского производства. Наварро тупее мешка кирпича. По любому определению, Tesla является самым вертикально интегрированным автопроизводителем в Америке с самым высоким процентом американского содержания", – сказал он.

Маск критикует таможенную политику Трампа

До недавнего времени горячий сторонник действий американского президента, миллиардер Илон Маск начал тихонько критиковать политику Дональда Трампа. Издание Business Insider обратило внимание на видео, которое Маск распространил в соцсетях. На нем Милтон Фридман говорил о преимуществах свободной международной торговли на примере простого карандаша. Само видео Маск никак не подписал.

Между тем WP пишет, что Маск прямо просил Трампа отменить введенные им пошлины. Отмечается, что миллиардер обошел советников президента и обратился к нему лично, но его попытка провалилась.

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