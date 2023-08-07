Он говорит, что у него нет времени на тренировки.

Американский миллиардер и основатель SpaceX Илон Маск заявил, что его бой с генеральным директором Meta Марком Цукербергом будут транслировать в социальной сети X (Twitter).

Соответствующий пост появился в его микроблоге. "Бой Цука с Маском будет транслироваться в прямом эфире на Х. Все вырученные средства пойдут на благотворительность для ветеранов", - добавил скандальный миллиардер.

В комментариях он сообщил, что поднимает тяжести в течение дня. "У меня нет времени на тренировки, поэтому я просто беру их с собой на работу", - написал он.

Видео дня

Также он ответил на вопрос, для чего ему нужен этот бой: "Это цивилизованная форма войны. Мужчины любят войну", - сказал Маск.

Бой Маска и Цукерберга: что известно

Этим летом основатель Meta запустил новую соцсеть Threads, которую сразу начали называть главным конкурентом Twitter.

После этого Маск написал в своей соцсети, что готов "к драке в клетке" с Цукербергом. Тот написал в ответ: "Отправьте мне местоположение". Маск выбрал Октагон в Лас-Вегасе - огороженную арену, которую использует для боев Ultimate Fighting Championship.

Глава Meta пошутил, что перед боем сел на новую диету, которая подразумевает потребление 4000 калорий в день.

Вас также могут заинтересовать новости: