Все началось с того, что Маск высмеял в Twitter стратегию Цукерберга по копированию технологий конкурентов.

Марк Цукерберг и Илон Маск подтвердили, что готовы сразиться друг с другом. Все началось с того, что Маск высмеял в Twitter стратегию Цукерберга по копированию технологий конкурентов.

Подписчик Маска в Twitter заметил, что предпринимателю "стоит быть осторожнее", ведь Марк моложе и занимается джиу-джитсу и даже участвует в турнирах. На что глава Tesla и SpaceX написал, что "готов к поединку в клетке".

Спустя время Цукерберг опубликовал "историю" в Instagram со скриншотом этого треда и подписью "Пришли мне место". Илон посмеялся и заявил, что готов к поединку, предложив сделать это в октагоне Лас-Вегаса, которым владеет лига по смешанным единоборствам UFC.

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Официальный представитель Meta подтвердил порталу The Verge, что Марк Цукерберг серьезно относится к возможному поединку.

51-летний Маск хоть и старше Цукерберга на 12 лет, зато имеет преимущество с точки зрения физических размеров. Кроме того, он рассказывал, что участвовал в "настоящих жестоких уличных драках", когда рос в Южной Африке.

В то же время 39-летний Цукерберг – боец ММА, который месяцем ранее выиграл турнир по джиу-джитсу, пишет The Verge. Он также утверждает, что недавно завершил изнурительную тренировку "Murph Challenge" менее чем за 40 минут. Это испытание включает забег на 1,6 км, 100 подтягиваний, 200 отжиманий, 300 приседаний с повторным забегом на 1,6 км.

Очевидно, что возможная схватка Маска и Цукерберга может стать одним из самых просматриваемым боев всех времен.

Напомним, ранее Маск уже вызывал Путина на бой за Украину. Миллиардер предложил президенту страны-агрессора выйти один на один, ставка высока – "вся Украина".

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