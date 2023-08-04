Он рассказал о своем режиме питания в своем новом приложении Threads в ответ на сообщение от McDonald’s.

Генеральный директор Meta Марк Цукерберг, перед боем с Илоном Маском, разработал новый код для своей диеты, который включает потребление 4000 калорий в день.

Как пишет Independent, он рассказал о своем режиме питания в своем новом приложении Threads в ответ на сообщение от McDonald’s. Сеть ресторанов быстрого питания спросила: "Вы хотите что-нибудь из Макдональдса?"

"20 наггетсов, гамбургер, большая картошка фри, Oreo McFlurry, яблочный пирог и, может быть, чизбургеры на потом?" - ответил Цукерберг.

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Его ответ вызвал более 735 ответов от других пользователей приложения, включая бойца UFC Майка Дэвиса, который в шутку отругал создателя Facebook.

"Ты в лагере. Никакого Макдональдса", — написал Дэвис, а Цукерберг поправил его и сказал: "Я не сбрасываю вес, поэтому мне нужно около 4000 калорий в день, чтобы компенсировать всю активность. И это так вкусно…"

Бой между Маском и Цукербергом

Хотя технический магнат, возможно, занялся единоборствами в качестве хобби, его навыки могут пригодиться, поскольку разговоры о "борьбе в клетке" между ним и Илоном Маском продолжаются. После того, как Цукерберг предложил идею Threads, конкурирующего приложения для X, ранее известного как Twitter, Маск был не слишком доволен. Что еще хуже, Meta объявила, что 10 миллионов пользователей зарегистрировались в течение первых семи часов 5 июля.

В июне Маск написал в Твиттере, что он "готов к матчу в клетке, если (Цукерберг) готов". Цукерберг почти не колебался, прежде чем ответить скриншотом сообщения Маска с подписью "Отправьте мне местоположение" в своей истории в Instagram. С тех пор Цукерберг опубликовал свою фотографию без рубашки, на которой он тренируется с бойцами UFC Александром Волкановски и Исраэлем Адесаньей.

Генеральный директор Tesla Motors ранее предлагал восьмиугольник Лас-Вегаса в качестве места для их боя, но ничего не было подтверждено. В то время как пользователи X предупредили Маска, что ему нужно начать тренироваться, он заверил критиков, что у него есть один прием, в котором он уверен. "У меня есть отличный прием, который я называю "Морж", когда я просто лежу на своем противнике и ничего не делаю".

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