Правительство Хорватии убеждено, что введение евро для страны будет иметь только хороший эффект.

Хорватский парламент принял законопроект о присоединении к единой европейской валюте. Таким образом, уже со следующего года Хорватия станет двадцатой страной еврозоны.

Об этом сообщает aktuality.

За переход на Евро отдали голоса 117 депутатов. 13 проголосовали против.

Противники введения евро считают, что сейчас не подходящее время для таких изменений, потому что это приведет к росту бедности.

Правительство Хорватии убеждено, что введение евро для страны будет иметь только позитивный эффект. По их прогнозам, это позволит убрать валютные риски, снизить процентные ставки, повысить кредитный рейтинг страны и привлечь больше инвестиций.

Согласно закону, Хорватия начнет пересчитывать цены на товары в обеих валютах уже с 5 сентября. Параллельное сосуществование хорватской и европейской валют продлится весь следующий год. Сейчас в стране в обращении ходит хорватская куна.

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