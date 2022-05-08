Пленкович заявил и о поддержке европейских стремлений Украины.

Хорватия поддерживает санкции против России, которые принимаются на уровне Европейского Союза, в том числе предусмотреныные в шестом пакете.

Об этом сказал премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович во время совместного брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Он подчеркнул, что Хорватия будет и в дальнейшем поддерживать меры ограничительного характера, которые обсуждаются на уровне ЕС.

"Мы поддержали предыдущие 5 пакетов и сейчас сотрудничаем по линии шестого пакета", – сказал Пленкович.

О европейских стремлениях Украины

Он подчеркнул, что поддерживал европейский путь для Украины еще до того, как стал премьер-министром и "прекрасно понимает стремление украинского народа".

"Именно поэтому Хорватия всегда поддерживала ваши шаги на пути в ЕС, и я очень рад, что вы ответили на политические вопросы анкеты, и мы будем оказывать вам помощь в дальнейших шагах уже на уровне Европейского совета", – добавил он.

О ситуации в горячих точках

Пленкович отметил, что в ходе встречи Зеленский рассказал о ситуации на Донбассе, в Мариуполе, Одессе, Харькове.

"Мы прекрасно понимаем, насколько высокое давление сейчас оказывается, насколько сложной является ситуация сейчас для Украины и украинских защитников", – отметил он, при этом добавив, что международное сообщество будет продолжать оказывать Украине поддержку.

"Мы чрезвычайно ценим то сопротивление, которое вы оказываете россиянам, потому что вы защищаете не только ваши ценности, вы защищаете ценности, которые являются универсальными", – сказал Пленкович.

Помощь в разминировании украинских территорий

Премьер пообещал предоставить Украине необходимое оборудование и технику для разминирования освобожденных от россиян территорий.

"Вы можете всегда полагаться на нашу поддержку и солидарность", – подчеркнул Пленкович.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский во время совместного брифинга с Пленковичем отметил, что нужно усиливать санкции против РФ, пока агрессор не покинет украинскую землю и не начнет уважать свободу в Европе.

Как сегодня стало известно, Венгрия продолжает блокировать решение ЕС о нефтяном эмбарго. Переговоры могут возобновиться в ближайшие дни.

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