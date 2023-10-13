Террористы готовы присоединиться к ХАМАС, когда "наступит определенное время".

Ливанское боевое движение "Хезболла", поддерживаемое Ираном, заявляет, что готово присоединиться к ХАМАС в войне против Израиля.

Как пишет The Times of Israel, об этом объявил заместитель лидера "Хезболлы" Наим Кассем. По его словам, это произойдет, "когда наступит подходящее время".

"Мы полностью готовы, и когда придет время действовать, мы это сделаем", - сказал Кассем на пропалестинском митинге в южном пригороде Бейрута.

"Хезболлу" готовят к войне с Израилем

Как сообщал УНИАН, Израиль имеет определенную информацию о том, что Иран мог подтолкнуть ХАМАС к массированному нападению на их страну. Иран также подталкивает "Хезболлу" к готовности к войне.

Президент Ирана Эбрагим Раиси поздравил "блестящие и впечатляющие победы палестинского сопротивления" (нападение на Израиль) в телефонном разговоре с лидером "Исламского джихада" Зиядом Нахале.

По данным СМИ, поддерживаемые Ираном боевики могут открыть новый фронт в войне Израиля против ХАМАС, если блокада Газы и "военные преступления" там будут продолжаться.

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