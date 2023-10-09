Нахале поблагодарил аятоллу Али Хаменеи, а также правительство и народ Ирана за поддержку палестинцев.

Президент Ирана Эбрагим Раиси приветствует "блестящие и впечатляющие победы палестинского сопротивления" (нападение на Израиль) в телефонном разговоре с лидером "Исламского джихада" Зиядом Нахале.

"Вы действительно порадовали исламское сообщество этой новаторской и победоносной операцией. Сионистский режим приходит в упадок, в то время как фронт сопротивления покоряет вершины победы", - сказал Раиси, пишет The Times of Israel.

Со своей стороны, Нахале поблагодарил аятоллу Али Хаменеи, а также правительство и народ Ирана за поддержку палестинцев.

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Доклад появился после того, как Иран отверг обвинения в своей причастности к атаке ХАМАС. Иран сделал поддержку палестинского дела центральным элементом своей внешней политики после Исламской революции 1979 года и был одной из первых стран, которые приветствовали разрушительное внезапное нападение Хамаса в субботу. Известно, что Нахале находится в тесном контакте с иранским руководством, которое снабжает оружием и финансирует террористические группировки "Хамас" и "Исламский джихад".

Президент Украины Зеленский связал Иран со вторжением в Украину и нападением на Израиль, заявив, что Иран "не может сказать, что он не имеет никакого отношения к тому, что происходит в Украине", если он продает России беспилотники "Шахед", и что он не может утверждать: это не имеет никакого отношения к тому, что происходит в Израиле", если его официальные лица заявляют о поддержке ХАМАС.

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