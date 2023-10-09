Израильские власти имеют определенную инфорацию относительно причастности Ирана к этой войне.

У Израиля есть некоторая информация о том, что Иран мог подтолкнуть ХАМАС к массированному нападению на их страну.

Об этом пишет The Times of Israel со ссылкой на высокопоставленный источник в израильском правительстве.

"Иран также подталкивает "Хезболлу" к готовности к конфликту с Израилем", - говорит высокопоставленный источник.

Официально власти Израиля не прогнозируют, сколько продлится война, но высокопоставленный источник говорит, что "она продлится много дней, возможно, много недель, а возможно, и дольше".

Роль Ирана в войне против Израиля

Президент Ирана Эбрагим Раиси поздравил "блестящие и впечатляющие победы палестинского сопротивления" (нападение на Израиль) в телефонном разговоре с лидером "Исламского джихада" Зиядом Нахале.

Доклад появился после того, как Иран отверг обвинения в своей причастности к атаке ХАМАС. Иран сделал поддержку палестинского дела центральным элементом своей внешней политики после Исламской революции 1979 года и был одной из первых стран, приветствовавших разрушительное внезапное нападение ХАМАСа в субботу. Известно, что Нахале находится в тесном контакте с иранским руководством, которое снабжает оружием и финансирует террористические группировки "ХАМАС" и "Исламский джихад".

Президент Украины Зеленский связал Иран с вторжением в Украину и нападением на Израиль, заявив, что Иран "не может сказать, что он не имеет никакого отношения к тому, что происходит в Украине", если он продает России беспилотники "Шахед", и что он не может утверждать: это не имеет никакого отношения к тому, что происходит в Израиле", если его официальные лица заявляют о поддержке ХАМАС.

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