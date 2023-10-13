Он отметил, что продолжение военных действий против Палестины и Газы "встретится с реакцией в других направлениях в регионе".

Поддерживаемые Ираном боевики могут открыть новый фронт в войне Израиля против ХАМАС, если блокада Газы и "военные преступления" там будут продолжаться. Как сообщает Bloomberg, об этом заявил министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амирабдоллахиян.

"Конечно, в случае продолжения военных преступлений и гуманитарной блокады Газы и Палестины возможны любые возможности и решения других течений сопротивления", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности второго фронта.

Иран описывает сеть вооруженных антиизраильских группировок, которые он поддерживает по всему региону, включая ХАМАС в Газе и Хезболлу в Ливане, как "ось сопротивления" израильской оккупации.

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"Продолжение военных преступлений против Палестины и Газы, безусловно, встретится с реакцией в других направлениях в регионе", – сказал Амирабдоллахиян.

Амирабдоллахиян также пообещал продолжать "политическую международную и медийную поддержку палестинского сопротивления" Ираном.

Наступление Израиля на Газу

После вторжения ХАМАС Израиль ввел полную блокаду Газы, отключение воды, электроэнергии и газа; закрытие собственных пограничных переходов в анклаве.

Ранее Армия обороны Израиля уведомила Организацию Объединенных Наций о том, что все палестинское население на севере Сектора Газа должно эвакуироваться в южную часть Газы в течение 24 часов, поскольку ЦАХАЛ может быть готов начать наземное вторжение в ответ на атаку ХАМАС в субботу.

Приказ Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) об эвакуации северной части Газы вызвал шквал паники внутри анклава. Местные в панике собирают уцелевшее имущество, царит хаос.

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