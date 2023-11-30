В результате утренней атаки на автобусной остановке в столице Израиля погибли три человека.

Палестинская группировка ХАМАС взяла на себя ответственность за атаку со стрельбой на въезде в Иерусалим сегодня утром, в результате которой погибли трое израильтян и шестеро получили ранения. Об этом сообщает The Times of Israel.

В заявлении группировка приветствует действия двух убитых боевиков, братьев Мурада и Ибрагима Намров из Восточно-иерусалимского района Сур Бахер, называя их "мучениками джихада".

Как известно, во время теракта погибли трое израильтян: 24-летняя Ливия Дикман, судья-раввин Элимелех Вассерман, 73 года, и Ханна Иферган, которой было около 60 лет. Двое злоумышленников вышли из автомобиля около 7:40 утра и открыли огонь по людям на автобусной остановке.

Видео дня

Полиция сообщила, что двое солдат, не находившихся на службе, и вооруженный гражданский в этом районе открыли ответный огонь, убив двух террористов.

Двое убитых боевиков были членами ХАМАС и ранее были заключены в тюрьму за террористическую деятельность. Мурад находился в тюрьме с 2010 по 2020 год за планирование террористических атак под руководством террористических элементов в секторе Газа, а Ибрагим был заключен в тюрьму в 2014 году за нераскрытую террористическую деятельность.

Взяв на себя ответственность за нападение, ХАМАС отмечает, что нападение является ответом на войну Израиля против группировки в секторе Газа и вчерашнее убийство двух детей в Дженине.

ХАМАС также призвал к "эскалации сопротивления" и заявил, что "герои нашего народа мобилизуются, чтобы отомстить за кровь мучеников".

Война Израиля и ХАМАС - последние новости

Накануне израильская армия заявила об атаке на севере сектора Газа. В ЦАХАЛе отметили, что группу военных атаковали тремя взрывными устройствами.

Также УНИАН сообщал, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал возобновить войну против ХАМАС после перемирия. Его договорились продлить до 1 декабря.

Вас также могут заинтересовать новости: