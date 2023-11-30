Около 7:40 утра двое вооруженных палестинцев вышли из машины у главного входа в столицу Израиля и открыли огонь по людям.

Трое израильтян погибли, еще шестеро получили ранения, двое из них в тяжелом состоянии, в результате террористической атаки на въезде в Иерусалим в четверг утром. Об этом сообщает The Times of Israel. Двух боевиков палестинской группировки ХАМАС застрелили на месте происшествия.

Убитые жертвы идентифицированы как Ливия Дикман (24 года), судья-раввин Элимелех Вассерман (73 года) и Ханна Иферган (60 лет).

По данным полиции, около 7:40 утра двое вооруженных палестинцев вышли из автомобиля на улице Вейцмана у главного въезда в столицу Израиля и открыли огонь по людям на автобусной остановке.

Полиция сообщила, что двое солдат, не находившихся на службе, и вооруженный гражданский в этом районе открыли ответный огонь, убив двух террористов.

Нападавшими назвали братьев Мурада Намра (38 лет) и Ибрагима Намра (30 лет) из района Сур Бахер в Восточном Иерусалиме. Они были членами ХАМАС и ранее были заключены в тюрьму за террористическую деятельность.

На кадрах видно, что террористы были вооружены автоматом М-16 и пистолетом. Во время осмотра автомобиля полицейские обнаружили большое количество боеприпасов. Правоохранители обследуют территорию, чтобы исключить возможность новых нападений.

Добавим, что теракт произошел в то время, когда перемирие между Израилем и ХАМАС в секторе Газа держалось шестой день.

Ситуация в секторе Газа - последние новости

Накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал возобновить войну против ХАМАС после перемирия.

"В последние дни я слышал вопрос: вернется ли Израиль к боевым действиям после завершения этого этапа возвращения наших заложников? Мой ответ - однозначно да. Мы не сможем не вернуться к борьбе до конца", - заявил глава израильского правительства.

Также УНИАН сообщал, что 27 ноября Израиль и ХАМАС договорились продлить перемирие.

"Была достигнута договоренность с братьями в Катаре и Египте о продлении временного гуманитарного перемирия еще на два дня на тех же условиях, что и в предыдущем перемирии", – отметил официальный представитель палестинской группировки.

Вас также могут заинтересовать новости: