В Сеуле напоминают, что торговля оружием с Северной Кореей, включая баллистические ракеты и артиллерийские снаряды, является нарушением резолюций Совета безопасности ООН.

Палестинская террористическая группировка ХАМАС в войне против Израиля использует оружие северокорейского производства. Об этом заявили в Национальной разведывательной службе Южной Кореи.

"Мы собираем и накапливаем конкретные доказательства относительно масштаба и времени предоставления Северной Кореей оружия ХАМАСу и другим. Сейчас это трудно, учитывая защиту источника и дипломатические отношения", - говорится в сообщении.

В Южной Корее напоминают, что торговля оружием с Северной Кореей, включая баллистические ракеты и артиллерийские снаряды, является нарушением резолюций Совета безопасности ООН и серьезной угрозой для мира и стабильности.

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Как известно, на днях "Голос Америки" сообщил, что оружие, которое ХАМАС использовал во время нападения на Израиль 7 октября, было предоставлено КНДР.

Война Израиля против ХАМАС - последние новости

Израиль нанес авиаудар по Ливану, в результате которого был убит высокопоставленный чиновник группировки"Хезболла". По словам представителя Службы безопасности Ливана, командир "сыграл ведущую роль в управлении операциями "Хезболлы" на юге".

Ранее Армия обороны Израиля сообщила, что основная фаза боев на севере Газы закончена, теперь очередь центра и юга. В ЦАХАЛе уточнили, что военные "завершили демонтаж военной структуры ХАМАСа на севере сектора Газа".

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