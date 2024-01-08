Командир "сыграл ведущую роль в управлении операциями "Хезболлы" на юге".

Высокопоставленный командир террористической группировки "Хезболла" погиб во время авиаудара Израиля. Об этом информирует Sky News со ссылкой на представителя Службы безопасности Ливана.

Отмечается, что командир сыграл ведущую роль в управлении операциями "Хезболлы" на юге и был убит во время израильского рейда, нацеленного на его автомобиль.

Между тем государственный секретарь США Энтони Блинкен в настоящее время находится в регионе, но есть опасения, что последний авиаудар может еще больше разжечь ситуацию. Удар произошел именно в тот момент, когда дипломат направлялся в Израиль для переговоров.

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"Очевидно, что израильтяне намеренно пытаются послать сообщение "Хезболле". ... Независимо от того, прислушивается ли "Хезболла" к этому и решает отступить, или может произойти обратное, и все может вспыхнуть. На данный момент, учитывая напряженность, более вероятно, что все вспыхнет", - пишет издание.

Война в секторе Газа - последние новости

Армия обороны Израиля заявила, что основная фаза боев на севере Газы закончена, теперь очередь центра и юга. Как отметили в ЦАХАЛе, военные "завершили демонтаж военной структуры ХАМАС на севере сектора Газа".

Ранее разведка США сообщила, что ХАМАС использовал больницу в Газе как командный пункт.

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