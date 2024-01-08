Высокопоставленный командир террористической группировки "Хезболла" погиб во время авиаудара Израиля. Об этом информирует Sky News со ссылкой на представителя Службы безопасности Ливана.
Отмечается, что командир сыграл ведущую роль в управлении операциями "Хезболлы" на юге и был убит во время израильского рейда, нацеленного на его автомобиль.
Между тем государственный секретарь США Энтони Блинкен в настоящее время находится в регионе, но есть опасения, что последний авиаудар может еще больше разжечь ситуацию. Удар произошел именно в тот момент, когда дипломат направлялся в Израиль для переговоров.
"Очевидно, что израильтяне намеренно пытаются послать сообщение "Хезболле". ... Независимо от того, прислушивается ли "Хезболла" к этому и решает отступить, или может произойти обратное, и все может вспыхнуть. На данный момент, учитывая напряженность, более вероятно, что все вспыхнет", - пишет издание.
Война в секторе Газа - последние новости
Армия обороны Израиля заявила, что основная фаза боев на севере Газы закончена, теперь очередь центра и юга. Как отметили в ЦАХАЛе, военные "завершили демонтаж военной структуры ХАМАС на севере сектора Газа".
Ранее разведка США сообщила, что ХАМАС использовал больницу в Газе как командный пункт.
Вас также могут заинтересовать новости: