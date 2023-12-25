Ранее ХАМАС неоднократно ловили на откровенной лжи и на попытках прикрываться гражданским населением.

ХАМАС обвинил Израиль в убийстве более 100 гражданских жителей сектора Газа во время авиаударов прошлой ночью - как утверждается, самых интенсивных за все время 11-недельного конфликта.

Агентство Reuters приводит заявление палестинского "Министерства здравоохранения", находящегося под полным контролем группировки ХАМАС. Представители "министерства" утверждают, что в районе Магаз, в центре сектора Газа, во время ночных бомбардировок израильской авиации погибли по меньшей мере 70 человек.

По словам местных жителей, удары начались за несколько часов до полуночи и продолжались до утра понедельника. Палестинские СМИ сообщают, что Израиль усилил воздушный и наземный обстрел центральной части Газы, а местные жители говорят, что они пережили одну из худших ночей с начала войны.

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Представитель "Министерства здравоохранения Палестины" Ашраф Аль-Кидра сказал, что многие из погибших в Магазе были женщинами и детьми. Утверждается, что еще восемь гражданских погибли от ударов израильских самолетов и танков в соседних районах Аль-Бурейдж и Аль-Нуссейрат. Кроме того, сообщается, что израильский авиаудар по городу Хан-Юнис на юге сектора Газа убил 23 человека. Поэтому в целом количество погибших палестинцев за ночь превысило 100 человек, если верить заявлениям подконтрольных ХАМАСу структур.

Израильская армия заявила, что рассматривает отчет об инциденте в Магазе и стремится свести к минимуму ущерб для мирного населения. В свою очередь ХАМАС отрицает, что его боевики намеренно дислоцируются в густонаселенных районах и используют гражданских лиц как живой щит.

Война в Газе - как ХАМАС лжет и прикрывается гражданскими

Как писал УНИАН, 17 октября в больницу Аль-Ахли в Секторе Газа попала ракета. Тогда подконтрольное ХАМАСу "Министерство здравоохранения Палестины" заявило, что больница якобы полностью разрушена ударом израильской авиации, а под развалинами погибло более 500 гражданских лиц.

Дальнейшие независимые журналистские расследования показали, что эта история является полностью лживой. Во-первых, ракета попала не в саму больницу, а упала на парковке рядом. Никаких масштабных разрушений и гибели сотен людей не было – это выдумка ХАМАС. Во-вторых, сама ракета была не израильской, а палестинской. Ее запустили в сторону Израиля, но она упала в Газе из-за технической неисправности.

Кроме того, есть немало доказательств того, что ХАМАС размещает военные объекты, например, склады оружия и позиции ракетных установок на территории школ и больниц. Так боевики уменьшают вероятность того, что Израиль осмелится бить по этим военным объектам, а если все же ударит – можно будет обвинить израильтян в умышленных ударах по гражданским объектам.

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