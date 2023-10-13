Боевики использовали много способов, чтобы наполнить свой бюджет, отметили журналисты.

Самый щедрый спонсор боевиков ХАМАС - это Иран, который предоставил им важнейшие ресурсы, нужные для совершения терактов. Но не только благодаря иранской стороне наполняется бюджет злоумышленников.

Американские следователи установили, что ХАМАС финансировали онлайн-доноры - отправляли им криптовалюту, сообщает CNN. Отмечается, что для обнародования адресов криптокошельков, чтобы люди на них делали пожертвования, боевики использовали соцсети X (Twitter), а также Facebook.

По сведениям журналистов, еще до нападения ХАМАС на Израиль сотрудники Департамента юстиции в Вашингтоне расследовали использование членами этой организации "крипты" через людей, которые занимались отмыванием средств.

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Детали дела раскрыли юристы американского Минюста. Сообщается, что речь идет о счетах в криптовалюте, которые власти США решили конфисковать еще три года назад. По состоянию на май дело не было завершено.

Кроме того, частные аналитики сообщили, что израильские власти за предполагаемые связи с ХАМАСом и другими палестинскими боевыми группировками конфисковали криптовалютные адреса (уникальную строку цифр и букв криптовалютного кошелька), которые стоят десятки миллионов долларов.

CNN отмечает, что использование "крипты" - это только один из многих способов, которые боевики ХАМАС используют, чтобы пополнить свой бюджет.

Вторжение ХАМАС в Израиль и важные факты о финансировании боевиков

7 октября члены ХАМАСа обстреляли Израиль из сектора Газа, а потом вторглись на израильскую территорию. Боевики убивали людей, захватывали земли, а также брали пленных. Армия Израиля зачищала территорию от противников и мощно била по сектору Газы. В результате атаки боевиков погибли сотни человек, среди жертв семь граждан Украины.

Заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов говорил, что власти России "подкармливали" ХАМАС. По словам руководителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова, в нападении боевиков на Израиль есть российский след.

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