По его словам, в новейшей истории таких преступлений он не видел.

Старший офицер Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Итай Верув заявил, что террористы ХАМАС устроили не войну, а "бойню".

Как сообщает The Times of Israel, об этом офицер сказал международным журналистам на месте бойни в кибуце Кфар-Азза, где во время сокрушительной атаки террористов ХАМАС было убито около 70 жителей.

"Это не война, это не поле боя, это бойня. Вы видите младенцев, их матерей и их отцов в их спальнях, и как террористы их убивают - это не война", - сказал генерал-майор ЦАХАЛа Итай Верув.

"Это то, чего я никогда не видел в своей жизни. Мы привыкли представлять наших бабушек и дедушек во время погромов в Европе. Это не то, что мы видели в новейшей истории", - сказал он.

Война в Израиле

Утром 7 октября произошла крупнейшая за последние годы атака террористической палестинской группировки ХАМАС на Израиль. Через пять часов после атаки премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выпустил обращение к гражданам, в котором заявил, что идет "не операция, не эскалация, это война". Он также объявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) немедленно задействует всю свою мощь, чтобы уничтожить ХАМАС.

В ХАМАС говорят, что сами были удивлены такому "успеху" своего нападения, ведь ожидали значительно более активного сопротивления Израиля с самого начала. Также там заявили, что о планах нападения на Израиль знали лишь 6 топ-руководителей группировки.

После зачистки прилегающих к Сектору Газа израильских территорий на них насчитали уже около 1500 тел ликвидированных боевиков ХАМАСа. Сейчас ЦАХАЛ завершил эвакуацию поселений возле зоны конфликта, продолжается прочесывание этих территорий, чтобы уничтожить террористов, которые еще могут там скрываться.

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